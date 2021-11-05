جدة - نرمين السيد - وذكرت اللجنة فى بيان أن 68 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ويبلغ حاليا إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فى بر الصين الرئيسى 97605 فى حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تعلن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.