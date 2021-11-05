تقارير : رئيس الوزراء اليابانى ربما يزور أمريكا خلال الشهر الحالى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة " جى جى نيوز " الاخبارية اليابانية أن هذه الزيارة ربما يقوم بها رئيس الوزراء قبل إلقائه خطابا فى البرلمان وقبل المناقشات البرلمانية بشأن الميزانية التى من المقرر اجراؤها فى أواخر شهر نوفمبر .
وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن كيشيدا كان قد أعرب عن رغبته فى زيارة الولايات المتحدة أثناء قمة المناخ التى تم عقدها مؤخرا فى مدينة جلاسجو ، حيث اجتمع مع الرئيس الأمريكى بايدن للمرة الأولى منذ انتخابه رئيسا جديدا للوزراء فى اليابان يوم الرابع من أكتوبر الماضى .
ومما يذكر أن كيشيدا و بايدن أكد خلال اجتماعهما فى جلاسجو إلتزامهما بالتحالف اليابانى / الأمريكى و بالتعاون بهدف جعل منطقة الاندو - باسيفيك منطقة حرة و مفتوحة .
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