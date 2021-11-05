بعد نحو 40 عاما.. الرمثا بطلا للدوري الأردني

بعد انتظار دام لأكثر من 39 عاما توج فريق الرمثا، الخميس، بطلا للدوري الأردني لكرة القدم 2021 بعد تعادله مع فريق الجزيرة بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب عمان الدولي في الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الأردني.

وبهذا التعادل رفع فريق الرمثا رصيده إلى 47 نقطة ليحسم لقب الدوري بفارق المواجهات المباشرة عن الوحدات الذي حقق فوزا على شباب العقبة بخمسة أهداف نظيفة.

وحصل الرمثا على لقب الدوري عام 1982 ومنذ ذلك العام وهو يحاول الحصول عليه حتى تمكن من الظفر به.

وشارك الآلاف من الجماهير في احتفالات استمرت حتى ساعات الفجر من صباح الجمعة في مدينة الرمثا، حيث تجمعوا في الساحات العامة والشوارع لاستقبال الفريق.