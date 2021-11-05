4 من كبار الكونجرس يحثون بايدن على التفاوض مع الصين حول الأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، فى سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، أن "4 من الديمقراطيين هم رؤساء مشاركين لمجموعة عمل الكونجرس حول الأسلحة النووية وتحديد الأسلحة، وجهوا خطابا إلى بايدن أعربوا خلاله عن مخاوفهم من تزايد تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين.

وجاء فى الخطاب: نخشى أن المناخ الحالى من عدم الثقة وعدم اليقين الناجم عن التطورات الأخيرة فى برنامج الأسلحة النووية لبكين قد يدفع الولايات المتحدة والصين إلى الانخراط فى أسوأ حالة من التنسيق العسكرى، مما قد يؤدى إلى سباق للتسلح لا يمكننا تحمله بل وينبغى أن نسعى جاهدين لتجنبه".

وأضافت الصحيفة أن المشرعين الأربعة أشادوا بالحوار بين واشنطن وبكين حول التغيير المناخى، معربين عن أملهم فى أن يوسع البلدان نطاق المحادثات لتشمل التعاون بشأن التهديد الوجودى الذى تشكله الأسلحة النووية.

واقترح المشرعون "دعوة الصين وأعضاء آخرين فى مجلس الأمن لتفقد القوات الاستراتيجية فى إطار المعاهدة الروسية-الأمريكية لنزع الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت – 3".

وأكدوا فى الخطاب ضرورة أن تبدأ واشنطن وبكين مفاوضات لإبرام معاهدة أو اتفاق يوقف الإنتاج الإضافى للمواد الانشطارية والتوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الإخطار المسبق بإطلاق الصواريخ الباليستية على أساس مدونة السلوك الدولية لمنع انتشار الصواريخ البالستية.

وأوصى أعضاء الكونجرس بأن "تقنع الإدارة الأمريكية الصين بعدم التدخل فى قيادة القوات النووية بالهجمات الإلكترونية وغيرها من الأساليب".