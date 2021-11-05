جدة - نرمين السيد - وكان التحالف أعلن الثلاثاء الماضى، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثى تجاه جازان، كما اعترضت ودمرت الإثنين الماضى طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط. وأكد التحالف أن الميليشيا ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولى الإنسانى بمحاولة استهداف المدنيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحالف دعم الشرعية فى اليمن يدمر طائرة حوثية مسيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.