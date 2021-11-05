الأمم المتحدة: خروج المرتزقة من ليبيا يخلق زخما إيجابيا قبل الانتخابات

جدة - نرمين السيد - أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بنتائج اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة التى أقيمت فى القاهرة مع ممثلى دول تشاد والنيجر والسودان، والاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق مع دول الجوار.





وبحسب البيان الذى نقلته قناة "218" الليبية، قالت البعثة إن آلية الانسحاب التى تم الاتفاق عليها مع الدول المذكورة ستراعى كامل احتياجات ومخاوف ليبيا والدول المجاورة لها، وبإشراف لجان اتصال وتنسيق يتم تكليفها فى ليبيا ودول الجوار لمراقبة آلية التنفيذ. كما أشادت البعثة الأممية فى بيانها "بمساعى اللجنة العسكرية المشتركة المستمرة فى سبيل خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وبالروح الوطنية والالتزام اللذان تمتعت بهما اللجنة العسكرية المشتركة التى عمل أعضاؤها كيدٍ واحدة". ودعت البعثة الدول الأعضاء لدعم اللجنة العسكرية المشتركة والسلطات الليبية ودول الجوار، لأجل تنفيذ خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتحقيقه على أرض الواقع، مؤكدةً أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية يخلق المزيد من الزخم الإيجابى قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها فى ديسمبر المقبل.

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