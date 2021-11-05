أمريكا تراجع تحقيقًا أمميًا حول انتهاكات جسيمة فى صراع تيجراى

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الخميس، إن واشنطن تراجع بعناية تحقيقًا مشتركًا أجرته الأمم المتحدة وإثيوبيا، حول اتهامات بتعذيب المدنيين وارتكاب جرائم اغتصاب جماعى واعتقالات على أساس عرقى فى الحرب التى شنتها أديس أبابا على إقليم تيجراى.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اعتبر نيد برايس فى مؤتمر صحفى دورى، أن التقرير الذى نُشر أول أمس الأربعاء، هو بمثابة "رواية حزينة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخروقات ارتكبها أطراف النزاع". وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أعرب يوم الإثنين الماضى، عن قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن القتال الدائر فى إثيوبيا، محذرًا من أن "القتال المتواصل يطيل أمد الأزمة الإنسانية الخطيرة فى شمالى إثيوبيا".

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