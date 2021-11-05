الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 48

أيام قليلة تفصلنا عن إيداع مبلغ حساب المواطن الدفعة 48 استحقاق نوفمبر 2021 في حسابات المستفيدين الذين أكلموا طلباتهم ورفعوا المستندات الدالة على صحة البيانات وصدرت لهم نتائج الأهلية في الدفعة 48 والتي تعتبر المؤشر الأول على الاستحقاق وإيداع الدعم في الموعد المحدد له وفقًا للطريقة المتبعة في إيداع دعم حساب المواطن للمستفيدين الذين تجاوز عددهم أكثر من 12 مليون شخص ممن انطبقت عليهم شروط حساب المواطن.

نتائج الأهلية في الدفعة 48

وصدرت نتائج الأهلية في الدفعة 48 قبل أيام وبالتالي أصبح بالامكان لمن صدرت أسمائهم في نتائج الأهلية الاستعلام عن مبلغ الدعم المقرر الحصول عليه في دفعة نوفمبر 2021 التي سيحل موعدها خلال أيام قليلة وفق الجدولة الزمنية حيث من المقرر إيداع دعم حساب المواطن يوم 10 نوفمبر الجاري.

الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن

ويمكن الاستعلام عن مبلغ الدعم في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية :

أولا يجب أن يكون المستفيد قد صدرت له نتائج الأهلية في نفس الدفعة التي يستعلم عنها.

ثانيا تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية وكلمة المرور المسجلة لدى البرنامج.

الانتقال إلى تبويب بياناتي في موقع حساب المواطن.

الدخول إلى الدفعات

اختيار رقم الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

ستظهر أمامك حاسبة الدعم التقديرية قم بتعبئة الحقول المطلوبة ثم الضغط على كلمة احسب.

شروط استعمال حاسبة الدعم

ولكي تظهر النتائج بشكل دقيق يجب مراعاة ما يلي:

يجب إدخال عدد أفراد الأسرة المسجلين في حساب المواطن. مجموع دخل الأسرة كما هو مسجل في البرنامج.

تحديث حساب المواطن

ويجب تحديث حساب المواطن بشكل دوري وفق المستجدات حيث يمنح البرنامج المستفيدين مهلة 15 يومًا من تاريخ حدوث التغيير في الحالة أو البيانات لرفعه على موقع حساب المواطن.

وفي حالة عدم تحديث حساب المواطن في الفترة المحددة يتم وقف الدعم عن المستفيد ويحق له التقدم بالاعتراض على عدم الأهلية في المدة المحددة ووفق الضوابط والقواعد المتبعة.

تسجيل حساب المواطن

يذكر أنه تم تعليق التسجيل في حساب المواطن منذ مايو 2020 ولا يزال التسجيل مغلق حتى الآن ويتاح فقط إمكانية إضافة تابع أو تحديث البيانات.