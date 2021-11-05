الهند تقترب من 460 ألف وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الاتحادية فى الهند، اليوم الجمعة، تسجيل 12 ألفًا و729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 34 مليونًا و320 ألفًا و869 حالة، حسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





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