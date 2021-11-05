مقتل ألمانية داخل سيارتها فى هجوم مسلح بجواتيمالا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم شرطة المرور فى جواتيمالا عبر موقع يوتيوب، أمس الخميس، مقتل امرأة بالرصاص فى سيارتها جراء هجوم مسلح بالمدينة، مضيفة أن الضحية تبلغ من العمر 60 عامًا تقريبًا، وتنتمى إلى الجنسية الألمانية.





ووفقًا لبيانات فرق الإنقاذ على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فإن الضحية كانت تعمل مدرسة فى المدرسة الألمانية فة جواتيمالا الواقعة فى أمريكا الوسطى، منذ ثلاث سنوات هى وزوجها، الذى لم يصب فى الحادث. وأشارت محطة "قنال أنتيغوا" التلفزيونية، إلى أقوال الزوج، الذى أوضح أن شخصين كانا يرتديان ملابس سوداء على دراجة نارية استغلا نافذة السيارة المفتوحة التى كانت تجلس فيها زوجته، ثم سرقوها وأطلقوا عليها الرصاص، وهى الحوادث التى انتشرت مؤخرًا فى حى لا ريفورميتا بالعاصمة. فيما أعلن المدعى العام فى جواتيمالا أن مكتب الإدعاء العام المختص بالتحقيق فى قضايا قتل النساء تولى التحقيق.

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