الصحة التونسية: تطعيم 36 ألفا و244 شخصا ضد كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "الصحة التونسية" فى بيان لها نشرته اليوم الجمعة، أن 4 ملايين و598 ألفا و476 مواطنا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها 9 ملايين و494 ألفا و334 جرعة بينها 11 ألفا و486 جرعة للسفر.
ولفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و764 ألفا و264 شخصا حتى الآن.
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