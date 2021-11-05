مقتل 69 شخصا بينهم مسؤول حكومى فى هجوم غرب النيجر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، نصب المسلحون كمينًا لوفد يقوده رئيس بلدية بنيبانجو، يوم الثلاثاء الماضى، على بعد نحو 50 كيلومترًا من البلدة، بالقرب من الحدود مع مالى، وهى المنطقة التى ينتشر فيها مسلحون ينتمون إلى الفرع المحلى لتنظيم داعش الإرهابى، وشهدت مقتل مئات المدنيين فى مجتمعات ريفية هذا العام.

وفى تصريحات نقلها التلفزيون الرسمى للنيجر، قال وزير الداخلية ألكاش ألهادا، إن 15 شخصًا نجوا من الهجوم، لافتًا إلى استمرار عملية البحث. فيما لم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

يذكر أن المناطق الحدودية بين النيجر ومالى وبوركينا فاسو شهدت أعمال عنف خلال السنوات القليلة الماضية، فى ظل مساعى جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمى القاعدة وداعش، لفرض الهيمنة على المجتمعات المحلية وطرد القوات المحلية والدولية من تلك المناطق.