فى جلسة برلمانية خاصة.. إعادة تعيين فوميو كيشيدا رئيسا لوزراء اليابان

جدة - نرمين السيد - اتفقت الأحزاب اليابانية الحاكمة والمعارضة، اليوم الجمعة، على عقد جلسة برلمانية خاصة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل لإعادة تعيين رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا كزعيم للبلاد.





وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن تلك الجلسة المخصصة لإعادة تعيين كيشيدا تأتى عقب الانتخابات العامة التى أجريت يوم الأحد الماضى واحتفظ فيها الحزب الليبرالى الديمقراطى بالأغلبية فى مجلس النواب اليابانى. ومن جانبه، قام كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو بنقل جدول المجلس التشريعى رسميا إلى الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على أن يتم اختيار رئيس مجلس النواب الجديد من الحزب الديمقراطى الليبرالى خلال اليوم الأول من الجلسة.

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