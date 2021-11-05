سوبانين: 4.5 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا فى موسكو

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة بثتها القناة الروسية الأولى، أمس الخميس، قال سوبانين: "حتى الآن، هذا الرقم (عدد الذين تلقوا جرعتى التطعيم ضد كورونا ضد كوفيد 19) يقترب من 4.5 مليون، لكن العدد نسبى، حيث يتم تطعيم بعض سكان موسكو فى مناطق أخرى، وفى منطقة موسكو"، معتبرًا أن "هذا المعدل ليس سيئًا بشكل عام".
وتابع عمدة موسكو: "أتمنى أن يظل كما هو. يجب على الجميع أن يدرك أنه على الرغم من الاستقرار فى معدلات الإصابة، إلا أن المستوى مرتفع للغاية. على الناس أن يعتنوا بأنفسهم وأن يحصلوا على التطعيم".
وبحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت الخدمة الصحفية لمكتب رؤساء البلديات فى موسكو وحكومة المدينة، إنه بحلول من 3 نوفمبر تلقى ما مجموعه 5.25 مليون شخص جرعة اللقاح الأولى، ومن بينهم 4.41 مليون تلقوا جرعتى اللقاح.
وكانت موسكو سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى روسيا، حيث تأكد إصابة مليون و843 ألفًا و362 شخصًا فى العاصمة الروسية وحدها.
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