تعديلات ضوابط الحصول على الرخص المهنية للوظائف التعليمية من هيئة التقويم

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، رسميًا، ضوابط الرخص المهنية المحدثة للوظائف التعليمية خلال الفترة الأخيرة والمقبلة، وهي الخطوة الأولى الأساسية التي تُتيح استمرار التسجيل في الاختبار العام للرخص المهنية، شريطة توافر بعض الضوابط للحصول على تلك الرخص للوظائف التعليمية، مع العلم أن الفئة الوحيدة المختصة بها المعلمين لراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص، ومؤخرًا تم نشر عدد من التعديلات الأساسية للحصول على تلك الرخصة، والتي لابد من توافرها في الأشخاص المتقدمين عبر الهيئة.

الحصول على المؤهل المناسب المقرر من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

تقديم شهادة استيفاء الخبرة اللازمة لكل مستوى مُدرج بها عدد السنوات.

توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية.

اجتياز الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي.

تحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى.

عدم مُضى أكثر من 12 شهر على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث.

شروط الحصول على الرخصموقف مجتازي كفايات المعلمين

أما بالنسبة لموقف من اجتاز اختبارات كفاية المعلمين العام أو التخصصي، فيحلق له إصدار الرخصة المهنية بحد أقصى نهاية عام 2023، مع منح سنة إضافية للحاصلين على الرخصة المهنية قبل اعتماد هذه الضوابط، من أجل إصدار صلاحية الرخصة، مع تمكينهم من تقديم طلب ترقية الرخصة المهنية من مستوى إلى مستوى أعلى عند توفر شروط المستوى المطلوب للترقية.

ضوابط تجديد الرخصة

أما فيما يخص ضوابط إصدار وتجديد الرخصة المهنية، فلابد من التقديم في السنة الأخيرة فقط المتبقية في صلاحيتها، ما يعني عدم تقديم التجديد في أي وقت كما كان يُشاع، ولكن لابد من أن يكون المتبقي في السريان عام واحد فقط، ويتم إجراء تجديد الرخصة وفق ضوابط خاصة تحددها الهيئة، بدلًا من تقديم طلب التجديد قبل عام من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، ومن المطلوب أيضًا أن يتم تقديم طلب الحصول على رخصة معلم متقدم أو خبير معتمد من قبل الهيئة قبل عام من المدة المحددة للرتبة المهنية في لائحة الوظائف التعليمية.