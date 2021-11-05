خطوات حجز موعد المرور للاشتراك في مزاد لوحات المركبات

واصلت المديرية العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، توضيح عدد من الأمور الهامة للمواطنين والمقيمين، من خلال الرد على أسئلتهم عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، والتي كان من أهمها خطوات حجز موعد للدخول في مزاد لوحات المركبات إلكترونيًا من خلال بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، مطالبة الحضور بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغيره، مع ضرورة استيفاء شروط الحصول المطلوب توافرها قبل الحجز على الموعد المحدد، بعد استئناف مزاد لوحات المركبات ابتداءً من الأسبوع المقبل.

حجز موعد لوحات المركبات

أما عن كيفية حجز المواعيد عن طريق منصة أبشر، من أجل حضور المزاد في إدارات المرور بمناطق المملكة المختلفة، لاقتناء لوحات المركبات، فيتطلب الأمر التسجيل إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول لمنصة أبشر على الرابط التالي: https://www.absher.sa

ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمزي السري.

كتابة كلمة التحقق المرئي.

اختيار أبشر أفراد ثم الضغط على خيار مواعيد.

اختيار الإدارة العامة للمرور ثم حجز موعد.

اختيار حضور المزاد العلني للوحات المميزة.

ضوابط الدخول في المزاد

وقبل الاشتراك في الدخول في مزاد المرور على اللوحات المرورية المميزة، لابد من معرفة عدد من الضوابط المنظمة للاشتراك والحصول على ما تريد، والتي من أبرزها، أنه لا يتم تحصيل أي رسوم على إسقاط المركبات التالفة أو ما يعرف بسيارات التشليح داخل تلك المزادات، كما أنه ليس له أي علاقة بالمخالفات المرورية أو ما شابه أو أي أمور فنية بالسيارات والمركبات الخاصة بك، بل يتعلق الأمر فقط بالحصول على اللوحة المميزة التي تريد اقتناءها ودفع مقابلها المادي في حالة الرسو عليك في المزاد، ولا يتعلق الأمر أيضًا برخصة القيادة الخاصة بك، سواء كانت سارية أو غير سارية.

تفاصيل رخصة سير المركبة

ومن ناحية أخرى، أعلنت مديرية المرور، أن تطبيق أبشر يمكن من إظهار تفاصيل رخصة سير المركبة الرقمية وإثبات سريان صلاحيتها وملكيتها دون الحاجة لحمل رخصة السير المطبوعة، والتسجيل يكون من خلال اختيار الهوية الرقمية، واختيار تفعيل الهوية الرقمية، واختيار رخصة سير في المنصة.