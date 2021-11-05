سوريا: مقتل عسكريين ومدنى بعد استهداف سيارتهم فى درعا

ووثق المرصد السورى، أمس الخميس، مقتل مدنى متأثرًا بجراحه التى أصيب بها جراء استهداف سيارته بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، بينما كان ينقل عنصرين من قوات النظام بسيارته، على طريق رخم المليحة الغربية فى ريف درعا، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجراح متعددة، وتم نقلهما إلى المستشفيات القريبة.
وتأتى الحادثة بعد عقد اتفاقيات التسوية بين قوات الجيش العربى السورى من جهة، ووجهاء وأبناء عموم محافظة درعا لتسليم السلاح.
وبحسب المرصد، ارتفعت حصيلة القتلى منذ الاتفاق الأخير فى محافظة درعا إلى 33 شخصًا، بينهم 18 مدنيًا من ضمنهم طفل، وبعضهم كانوا مقاتلين سابقين فى صفوف الفصائل وباتوا مدنيين بعد عمليات التسوية السابقة، و13 من عناصر القوات السورية.
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