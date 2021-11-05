9 جماعات إثيوبية تشكل تحالفا مناهضا حكومة أبى أحمد

جدة - نرمين السيد - قالت 9 فصائل مناهضة للحكومة فى إثيوبيا، اليوم الجمعة، إنها ستعلن عن تشكيل تحالف اليوم، فى ظل تصاعد الانتهاكات التى مارستها حكومة رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، وهزيمته أمام قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، التى تزحف مؤخرًا نحو العاصمة أديس أبابا.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أكد جيش تحرير أورومو وحركة أجاو الديمقراطية صحة الإعلان، لافتة إلى أن هناك عددا من الجماعات لديها مقاتلون مسلحون.

وردًا على التحالف الجديد المناهض للحكومة الإثيوبية، قالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم أبى أحمد، فى تغريدة نشرتها عبر "تويتر": "أتاح فتح المجال السياسى قبل ثلاثة أعوام فرصة كبيرة للمتنافسين لتسوية خلافاتهم عبر صندوق الانتخابات فى يونيو 2021"، إلا أنها لم تشر إلى التحالف بشكل مباشر.

يذكر أن آبى أحمد الذى تولى السلطة منذ توليه 2018، شن حربًا واسعة على إقليم تيجراى فى شمال إثيوبيا منذ عام، ما أسفر عن انتهاكات واسعة بحق المدنيين، وتشريد ونزوح الملايين من الإثيوبيين، إضافة إلى تجويع مئات الآلاف داخل البلاد.