” اشحن الآن ” طريقة شحن جواهر فري فاير 2021 عن طريق ID أحصل على 4500 آلاف جوهرة يومياً وهدايا كتير

الكثير من المستخدمين للألعاب الإلكترونية والتي تعد من أهم ما يفضلون ممارسته على الهواتف الذكية يرغبون في التعرف على المنصت التي تيسر لعب تلك الألاعب الشهيرة والتي من أبرزها لعبة فري فاير، والتي انتشر في الآونة الأخيرة التحميل لها، والرغبة في الشحن لعدد الجواهر الخاص بها، وفيما يلي التوضيح الكامل لمختلف الخطوات والتي تساعد كل لاعب في أن يقوم بالشحن للجواهر، وكذلك نتعرف على الطريقة التي يمكن بها التنزيل للعبة على العديد من الأجهزة الإلكترونية.

الشحن عبر المنصة ميدس باي

المنصة تعد هي الأشهر، والتي من خلالها يتم التحميل للجواهر المطلوبة الخاصة باللعبة القتالية الأشهر الفري فاير وبالنسبة للماساتفهي تعد بمثابة الوسيلة والتي يصبح اللاعب عن طريقها مستحوذ على كل المراحل الخاصة باللعبة، وعن طريقها يسهل تحقيقه للفوز، وفيما يتعلق بالشحف فيتم عبر بعض من الخطوات والتي تتمثل فيما يلي:

أن يقوم اللاعب بالدخول للمنصة، والتسجيل للحساب، والحساب الشخصي له والذي ستصل عليه عدد الماسات التي يتطلبها اللعب على اللعبة فري فاير، وبعد النقر على الخانة الخاصة بالدفع، وتسديد الثمن الخاص بالشحن يتعين القيام باستلامك الشحنات المطلوبة من الجواهر، ومن ثم يتم الإرسال من المنصة للرسالة المؤكدة لوصول الشحن لحساب المستخدم الخاص.

تحميل فري فاير على جهاز أندرويد

الهواتف من النوعية التي تعمل بالنظام الأندرويد تعتبر من أفضل الأنظمة للهواتف، والتي يسهل تحميل مثل تلك الألعاب عليها، ومن خلال بعض الخطوات البسيطة يستطيع اللاعب القيام بالتحميل السريع للعبة على أندرويد بالاستعانة بمتجر الجوجل البلاي، والذي يعد أفضل المتاجر الإلكترونية التي تتيح مختلف الألعاب، فور القيام بلنقر على الزر المخصص للداون لود يتم التحميل لتلك اللعبة وبكل سهولة على الهاتف.

التحميل على الأيفون

لا يتطلب الأمر المزيد من الخطوات بل فقط يتعين على اللاعب القيام باستعمال آب ستور وهو المتجر المتوفر بكل الأنظمة العاملة بال ios وبعد تدوين الاسم للعبة يستطيع اللاعب أن يقوم بالنقر على الزر المخصص للبحث وبعدها ستظهر اللعبة، وبعد النقر على مربع التحميل يبدأ تنزيلها على الأيفون