متي موعد صرف حساب المواطن لشهر نوفمبر 2021 الدفعة 48 ؛ يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم وأكبر البرامج التي تعمل على مساعدة المواطن وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط بالمملكة العربية السُّعُودية ويستفيد أعداد كثيرة من المواطنين من هذا البرنامج ذات العائد المالي ودائما ما يشغل بال المواطن سؤال عن موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامَج حساب المواطن عن شهر نوفمبر لعام 2021 ومن خلال موقع ثقفني سوف نقوم بتقديم كل ما يهم ويخص المواطن من معلومات عن دفعة حساب المواطن الجديدة.

متي موعد صرف حساب المواطن لشهر نوفمبر

قامت الحكومة في المملكة العربية السُّعُودية بتحديد الموعد الذي سوف يتم فيه صرف الدفعة الجديدة الخاصة بحساب المواطن عن شهر نوفمبر للدفعة التي تحمل رقم 48 وهو اليوم العاشر 10 من كل شهر ميلادي، كما تصرف الدفعة للمواطنين السعوديين ذات الدخل المنخفض والمتوسط لكي يعينهم على متاعب الحياة وتحسين مستواهم المعيشي والمالي ، ولكن في حالة توافق اليوم العاشر من الشهر لإجازات رسمية يتم ترحيل يوم إصدار الدفعة إلي يوم آخر إما اليوم التاسع أو اليوم الحادي عشر.

الجدير بالذكر أنه سوف يعمل برنامج حساب المواطن على إعلان المواطن بكل ما يخص البرنامج وذلك من خلال رسالة نصيه موضح فيها موعد صرف المبلغ المالي الذي قد تحديده لكل مواطن تبع حالته المادية وتحتوي هذه الرسالة أيضاً على الفرع الذي قد تحدد للمواطن لكي يذهب إليه للحصول على المبلغ المالي المستحق له وسوف يتم صرف الدفعة الجديدة الخاصة بحساب المواطن هذا الشهر في يوم الأربعاء الموافق في التاريخ الميلادي يوم العاشر من شهر نوفمبر (10/11/2021) والموافق في التاريخ الهجري يوم الخامس من شهر ربيع الآخر (5/4/1443).

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن

في حالة أن المواعد رغم في إجراء عملية استعلام عن حساب المواطن الخاص به يجب عليه اتباع كافة الخطوات التي سوف نعرضها اليوم بالتفصيل؛ ومن هذه الخطوات المهمة التي يجب إتباعها ما يلي:

يتم الدخول المواطن على الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن الذي قامت الحكومة بإنشاءه.

من ثم يقوم المواطن باختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

بعدها يتم إدخال الاسم الرباعي الخاص بالمستخدم.

وإدخال كلمة المرور الخاصة به.

على المواطن تسجيل جميع البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة لذلك.

يقوم المواطن باختيار أيقونة (استعلام الضمان) والضغط عليها.

بعدها سوف يظهر للمستخدم الموعد المحدد لصرف المعاش الخاص به.

التسجيل في حساب المواطن

هناك الكثير من المواطنين التي تريد أن تقوم بالتسجيل في برنامج حساب المواطن الداعم الكبير لأبناء المملكة العربية السعودية لكي يتمكنوا من الاستفادة بما يقدمه من مبلغ مالي، وعلي من يرغب في التسجيل في حساب المواطن أن يتبع الخطوات التالية:

يجب أن يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي التابع برنامج حساب المواطن .

ثم اختيار أيقونة حساب جديد والضغط عليها.

بعدها يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة مثل (الاسم الرباعي الخاص بالمستخدم للخدمه ، رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به ، رقم الجوال الخاص به ، إدخال رمز التحقق الخاص به في الخانة المخصصة لذلك).

بعدها سوف يصل المواطن كلمة سر في رسالة نصية على رَقَم الجوال الذي قام بتسجيله.

ثم اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

شروط حساب المواطن

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم تواجدها في المواطن الذي يرغب في الحصول علي هذا الدعم من الدولة ؛ وتأتي شروط حساب المواطن كما سوف نذكرها في السطور التالية: