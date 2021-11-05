وزير الخارجية الأمريكى يدعو لإنهاء الصراع فى إثيوبيا فورًا

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، كتب بلينكن: "الصراع فى إثيوبيا يجب أن ينتهى، ويجب أن تبدأ مفاوضات سلام على الفور دون شروط مسبقة سعيًا لوقف إطلاق النار".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال أمس الخميس، إن واشنطن تراجع بعناية تحقيقًا مشتركًا أجرته الأمم المتحدة وإثيوبيا، حول اتهامات بتعذيب المدنيين وارتكاب جرائم اغتصاب جماعى واعتقالات على أساس عرقى فى الحرب التى شنتها أديس أبابا على إقليم تيجراى قبل عام.
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