الخارجية الأمريكية: مصر شريك حيوى ونرحب ببدء الحوار الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - أكدت الولايات المتحدة، أن مصر شريك حيوى لها وأنها ملتزمة بتعزيز الشراكة المستمرة بين البلدين على مدى أربعين عاما من خلال دعم مجالات التعاون الأمنى وحقوق الإنسان وتقوية الروابط الاقتصادية والثقافية المتميزة بين البلدين.





وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فى تصريحات تضمنها بيان للوزارة، إن نتونى بلينكن وزير الخارجية سيرحب بسامح شكرى وزير الخارجية المصرى وفريقه فى واشنطن يومى 8 و9 نوفمبر الجارى لبدء الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة". وأضاف أنه سينضم إلى بلينكن مسئولون كبار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع الأمريكية، منوهًا إلى أنه بعد أن يدلى كل من بلينكن وشكرى بتصريحات للصحفيين فى مستهل اليوم الأول من الحوار، سيناقش وفدا البلدين عددا من القضايا الدولية والإقليمية، من بينها حقوق الإنسان والتعاون الثنائى فى مجالات الاقتصاد والقضاء والأمن والتعليم والثقافة. وشدد المتحدث على أن هذا الحوار الاستراتيجى يمثل فرصة لدفع كافة مجالات التعاون للأمام من أجل تحسين حياة مواطنى الشعبين الأمريكى والمصرى.

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