دواء جديد من "فايزر" لعلاج كورونا.. وهذا تأثيره

أعلنت شركة "فايزر"، الجمعة، أنها طورت دواء جديدا لعلاج فيروس كورونا، قالت إنه يقلل من خطر الوفاة ونسب دخول المستشفى بنسبة 89 بالمئة.

وتخطط الشركة لتقديم نتائج تجاربها المؤقتة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، قبل الموافقة على الاستخدام الطارئ للدواء، وهو عبارة عن حبوب تؤخذ بالفم.

وانضمت "فايزر"، التي كانت من أوائل منتجي لقاحات مضادة لـ"كوفيد 19"، إلى السباق لتقديم أول دواء سهل الاستخدام ضد الفيروس في السوق الأميركية.