فيضانات عارمة فى البوسنة تتسبب فى إجلاء السكان وإغلاق بعض المدارس

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة، أن مياه الفيضان أغرقت العديد من المنازل فى محيط العاصمة سراييفو، فيما غمرت المياه الطرق المحلية فى جنوب غرب البلاد، ما دفع بعض المدارس إلى إلغاء الفصول الدراسية.
واضطر عشرات المواطنين إلى الإجلاء عن منازلهم فى ضاحية أوتيس - إحدى ضواحى سراييفو- ومدينة "كونييتش" التى تقع على بعد 50 كيلومترا من جنوب غرب العاصمة.
وبدأ الهطول الغزير للأمطار فى وقت متأخر أمس الخميس إذ يتوقع خبراء الأرصاد تواصل سقوط الأمطار حتى يوم الأحد المقبل، ما أثار المخاوف من تكرار الفيضان الذى تضرر من جرائه ثلث سكان البلاد فى عام 2014.
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