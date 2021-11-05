قائد الجيش اللبنانى يلتقى مساعدة وزير الدفاع الأمريكى بالبنتاجون

جدة - نرمين السيد - وأكدت كارلين دعم بلادها الثابت للجيش اللبنانى، مؤكدة أن الولايات المتحدة هى الشريك الأمنى الأساسى له.

وأشادت بأداء الجيش اللبنانى، موضحة أن يحظى باحترام واسع، كما أشادت بدوره فى الاستقرار الداخلى، مشددة على مواصلة دعمه والتعاون معه.

ويجرى قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون زيارة لواشنطن منذ 5 أيام التقى خلالها العديد من الشخصيات السياسية والمسؤولين بالكونجرس الأمريكى والإدارة الأمريكية لبحث سبل دعم الجيش اللبنانى خلال الفترة المقبلة.