أستراليا ترفض التعهد بالاستغناء عن الطاقة الفحمية

جدة - نرمين السيد - رفضت الحكومة الاسترالية الانضمام إلى أكثر من 40 دولة تعهدوا بالاستغناء عن الطاقة الفحمية مع إعلان وزير الطاقة الاسترالى أن بلاده تركز على التطوير التكنولوجى وليس تراجع الصناعات.





وذكرت صحيفة (ذا إيدج) الأسترالية أن التعهد الأخير فى قمة المناخ "كوب 26" بانهاء استخدام الفحم بحلول عام 2030 أو فى أقرب وقت ممكن بعد ذلك للدول المتقدمة أما 2040 للدول النامية الذى تم دعمه من قبل 5 من أقوى 20 دولة تستخدم الفحم وهم كوريا الجنوبية واندونيسيا وفيتنام وبولندا وأوكرانيا.

وتعهدت مجموعة منفصلة من الدول تضم الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة بإنهاء الاستثمار عبر البحار فى الفحم والنفط والغاز بنهاية العام المقبل، بالاضافة إلى أنه لم يتم التوقيع على أى من البيانين من قبل أستراليا أو الصين أو اليابان أو الهند إذ كانت تواريخ الإلغاء التدريجى للطاقة الفحمية متأخرة عن الفترة التى اقترحها المضيفون البريطانيون للقمة التى حددت هدفا يتمثل فى "نقل الفحم إلى التاريخ".

يذكر أن اتفاق باريس أو "اتفاق المناخ العالمى" الموقع عام 2015 لم يذكر صراحة الحاجة إلى التوقف عن استخدام الوقود الأحفورى.