الاتحاد الأوروبى يخصص 90 مليون يورو كمساعدات لألبانيا لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، عن صرف 90 مليون يورو فى شكل مساعدات مالية كلية(MFA) لألبانيا، لمساعدتها فى مواجعة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك فى بيان صحفى نشرته المفوضية اليوم عبر موقعها الرسمى مضيفة أن هذا المبلغ هو الدفعة الثانية والأخيرة من برنامج دعم بقيمة 180 مليون يورو لألبانيا، وهو جزء من حزمة التمويل الأصغر الطارئة بقيمة 3 مليارات يورو والتى خصصتها بروكسل لعشرة شركاء فى بلدان التوسع فى الجوار بهدف مساعدتهم على الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

ويعد البرنامج دليلًا ملموسًا على تضامن الاتحاد الأوروبى مع شركائه للمساعدة فى الاستجابة للتأثير الاقتصادى للوباء.

وقال باولو جينتيلونى، مفوض شئون الاقتصاد: يسعدنى جدًا أن أرى هذه الأموال تتدفق إلى ألبانيا اليوم، وهذا الإنفاق هو دليل على تضامن الاتحاد الأوروبى مع الشعب الألبانى، كما أنه يعكس التزام ألبانيا بتنفيذ أجندة الإصلاح المهمة التى اتفقت عليها مع المفوضية الأوروبية.

وقد صرفت المفوضية الأوروبية أول دفعة بقيمة 90 مليون يورو لألبانيا فى إطار MFA فى شهر مارس الماضى، بينما أوفت ألبانيا من جانبها بشروط السياسة المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبى للإفراج عن هذا المبلغ الثانى والأخير بقيمة 90 مليون يورو، وذلك بهدف مساعدة الحكومة الألبانية على تعزيز المقاومة المالية العامة وقدرة القطاع المالى على الصمود وتحسين الحوكمة والحماية الاجتماعية.