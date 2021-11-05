فلسطين تسجل 7 وفيات و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضافت الكيلة، فى التقرير اليومى للحالة الوبائية، أن 5 حالات وفاة سجلت فى قطاع غزة، وحالتين فى الخليل. وذكرت وزيرة الصحة أن نسبة التعافى من الفيروس فى فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات. وقالت الوزيرة إن هناك 58 مصابًا فى غرف العناية المركزة، فيما يُعالج فى مراكز وأقسام "كورونا" فى مستشفيات الضفة 86 مصابًا، بينهم 9 مصابين على أجهزة التنفس الصناعى. وبلغ إجمالى جرعات التطعيم التى تم إعطاؤها فى الضفة الغربية وقطاع غزة 2677660.

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