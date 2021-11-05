الفرنسيون يوافقون على مواصلة استخدام شهادة كوفيد الصحية حتى يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، أن مواصلة استخدام الشهادة الصحية حظى بدعم 118 صوتا مقابل رفض 89 صوتا، فيما امتنع مشرع عن التصويت.
والجواز الصحى هى شهادة رقمية تؤكد أن صاحبها قد تلقى اللقاح كاملاً، أو أنه يحمل نتيجة اختبار سلبية للفيروس، وقد أصبحت إلزامية لدخول المطاعم والمقاهى وأماكن الترفيه ومراكز التسوق الكبيرة ووسائل المواصلات والنقل العام لمسافات طويلة.
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