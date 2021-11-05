اليابان تخفف قيود الحدود بعد تراجع إصابات كورونا وتطعيم 70% من الشعب

جدة - نرمين السيد - أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، تخفيف إجراءات مراقبة الحدود المفروضة على القادمين للبلاد منذ تفشى فيروس كورونا، خصوصا الطلاب والأشخاص الذين يسافرون للعمل، مؤكدة أنها ستسعى لإعادة فتح الاقتصاد، بعد تراجع كبير فى حالات الإصابة بالفيروس، وارتفاع نسبة التطعيم ضد الوباء بأكثر من 70%.





وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال بيان الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، إن التغييرات التى تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل، ستقلص الحجر الصحى من 10 أيام إلى 3 أيام، بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال لفترة قصيرة والمسؤولين اليابانيين، أو السكان الأجانب، العائدين من الخارج، إذا حصلوا على لقاح معتمد فى اليابان.

وبحسب التقرير، فإن تخفيف القيود يعنى أن الحكومة ستبدأ فى إعادة إصدار تأشيرات إقامة على المديين الطويل والقصير، والتى يتم منحها للطلاب الأجانب والعمال المتدربين التقنيين والأشخاص الذين ينتقلون إلى اليابان للعمل بصورة أساسية، إلا أن القيود لاتزال مفروضة على السياح.

وبحسب البيانات، فقد انخفضت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى اليابان إلى بضع مئات يوميًا، على المستوى الوطنى، وبعد أن حافظ الحزب الحاكم اليابانى على أغلبيته فى الانتخابات الوطنية التى جرت يوم الأحد الماضى.