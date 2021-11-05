اليابان تخفف قيود الحدود بعد تراجع إصابات كورونا وتطعيم 70% من الشعب

وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال بيان الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، إن التغييرات التى تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل، ستقلص الحجر الصحى من 10 أيام إلى 3 أيام، بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال لفترة قصيرة والمسؤولين اليابانيين، أو السكان الأجانب، العائدين من الخارج، إذا حصلوا على لقاح معتمد فى اليابان.
وبحسب التقرير، فإن تخفيف القيود يعنى أن الحكومة ستبدأ فى إعادة إصدار تأشيرات إقامة على المديين الطويل والقصير، والتى يتم منحها للطلاب الأجانب والعمال المتدربين التقنيين والأشخاص الذين ينتقلون إلى اليابان للعمل بصورة أساسية، إلا أن القيود لاتزال مفروضة على السياح.
وبحسب البيانات، فقد انخفضت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى اليابان إلى بضع مئات يوميًا، على المستوى الوطنى، وبعد أن حافظ الحزب الحاكم اليابانى على أغلبيته فى الانتخابات الوطنية التى جرت يوم الأحد الماضى.
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