آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى مدينة القدس المحتلة إن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبوابه.
وتوافد الآلاف فى وقت مبكر على المسجد الأقصى لصلاة الفجر نُصرة وإسنادًا للأسرى المُضربين عن الطعام فى سجون الاحتلال.
وفرض الاحتلال إجراءات مشددة على المداخل والأبواب والحواجز منذ ساعات مبكرة، ومنع عددًا كبيرًا من الوافدين للصلاة من الضفة الغربية من الوصول إلى القدس.
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