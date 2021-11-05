جدة - نرمين السيد - قال ألوك شارما رئيس قمة المناخ (كوب 26) المنعقدة فى مدينة جلاسكو الاسكتلندية، إنه يجب على المفاوضين فى القمة بذل قصارى جهودهم خلال الـ 24 ساعة المقبلة من أجل ضمان إحراز تقدم كاف من شأنه السماح بتحقيق نتيجة ناجحة الأسبوع المقبل.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس قمة المناخ يحث على تسريع المناقشات خلال الـ24 ساعة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.