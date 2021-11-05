نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن بلاغات التغيب في دولة الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن بلاغات التغيب في دولة الكويت, يتم التعاون بين إدارة تقنية المعلومات وخدمات الإلكترونية للعامله مع الهيئة العامة للقوي العامة في توفير خدمة إلكترونية خاصة بالاستعلام عن بلاغات التغيب للعماله الموجودة داخل دولة الكويت, حيث تستمر دولة الكويت في خلق وإنشاء الكثير من الإجراءات الخاصة بحماية العاملين وضمان إذا كان قاموا بتقديم شكاوى ان يتم النظر فيها وأن يقوم العامل بمتابعة مصير هذه الشكوي من خلال الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الهيئة العامة للقومي العامة الكويتية, وأيضاً اتخذت الحكومة بعض الإجراءات التي تضمن لصاحب العمل عدم هروب العامل الذي يعمل لديه وذلك من خلال تقديم بلاغات بتغيب هذا العامل لتقوم الهيئة العامة للقوي العامة باتباع هذا العامل واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

كيفية الاستعلام عن بلاغات التغيب للعاملين داخل دولة الكويت

إذا قام أحد العاملين بالتغيب في مده أقصاه سبع أيام ولم يقم بإخطار صاحب العمل, فلابد ان يقوم صاحب العمل يتقدم بلاغ التغيب عن هذا العامل في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً إلي الهيئة العامة للقوي العامة الكويتية, وعندما يرغب صاحب العمل في الاستعلام عن مصير هذا البلاغ لابد ان يقوم باتباع الخطوات التالية.

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة القوي العامة الكويتية. ثم يتم الضغط علي أيقونة الخدمات. ثم الضغط علي خيار الاستعلام عن وجود بلاغات تغيب عامل. سوف يعرض لك الموقع خانة يتم إدخال فيها الرقم المدني للعامل الذي تغيب عن العمل, لمدة تصل إلى سبعة أيام. ثم النقر علي استعلام. بعد ذلك سوف يعرض عليك الموقع كافة الإجراءات والأحداث التي حدثت علي البلاغ الذي قمت بتقديمه مسبقاً لتغيب هذا الشخص, وما آلا إليه البلاغ.

الأوراق المطلوب تقديمه عن تقديم بلاغ التغيب

يجب عند الذهاب إلي الهيئة العامة للقوي العامة الكويتية ان تقوم بأخذ معك الأوراق والمستندات المطلوبة لكي تقوم بتقديم بلاغ التغيب بشكل صحيح وسليم, حيث هذه الأوراق هي.