الرخصة المهنية للموظفين وإجراء تعديلات وضوابط عليها تعرف عليها الآن

الرخصة المهنية للموظفين ، قد قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب في يوم الخميس الماضي بتعيين ضوابط الرخص المهنية المُحدثة للوظائف التعليمية والتي بدورها تتيح استمرارية التسجيل في الاختبار العام للرخص المهنية كما أنه قم تم إجراء تعديلات من قِبل هيئة تقويم التعليم والتدريب على بعض ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية وفي تلك المقالة سوف تتعرف عليها فتابعونا في الأسطر القادمة.

الرخصة المهنية للموظفين

كما ذكرنا في المقدمة انه قد تم إجراء تعديلات من قِبل هيئة تقويم التعليم والتدريب على بعض ضوابط الرخص المهنية، ومن ضمن التعديلات أن تلك الضوابط سوف تكون فقط على المعلمين وكذلك الذين يرغبون في ممارسة مهنة التعليم في قطاعي التعليم العام والخاص بالمملكة العربية السعودية.

شروط الرخصة المهنية

وقد نشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب التعديلات بموقعها الإلكتروني وقد تضمن ما نشرته الهيئة تعديلًا على شروط الحصول على الرخصة المهنية وهي :

لابد أن يتم الحصول على المؤهل المناسب (وذلك وفقاً لاشتراطات الجهات ذات العلاقة).

لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية سنوات خبرة كما انه يجب أن يستوفيها المتقدم وفقاً للائحة.

بالإضافة إلى انه يجب توفر اختبارات مهنية ذات صلاحية سارية (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي).

وكذلك يجب تحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى من المستويات.

وأخيراً لابد عند التقدم بطلب إصدار الرخصة، أن لا يكون قد مضى أكثر من أثنى عشر شهراً على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي).

مميزات الرخصة المهنية

ومن ضمن التعديلات على الرخصة المهنية للموظفين هي أنه :

يحق لمن اجتازوا اختبارات كفايات المعلمين (العامة والتخصصية) الاستفادة من الامتحانين -أو أحدهما- في إصدار الرخصة المهنية بحد أقصى نهاية عام 2023م.

يتم منح الذين حصلوا على الرخصة المهنية قبل اعتماد هذه الشروط سنة إضافية لصلاحية الرخصة التي تقوم الهيئة بإصدارها لهم.

كما يمكن تقديم طلب لترقية الرخصة المهنية من مستوى لمستوى أعلى وذلك عند توفر شروط المستوى المطلوب للترقية.

كما تم التعديل على الرخصة بأنه يجوز تقديم طلب تجديد الرخصة المهنية خلال السنة الأخيرة من مدة الصلاحية.

ويتم إجراء تجديد الرخصة تبعاً لضوابط خاصة يتم تحديدها من قِبَل الهيئة. حيث انه في السابق عند التجديد كان لا بد من تقديم الطلب قبل عام من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية.

وفي النهاية نتمنى أن تكون المقالة عن الرخصة المهنية للموظفين و شروط الرخصة المهنية قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.