موعد مباراة النصر والشباب اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي

الشباب ضد النصر مباراة قوية اليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021، وذلك على ملعب ستاد الأمير فيصل بن بهد بالملز، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والذي شهد بالأمس مباريات قوية، شهدت في أهمها فوز فريق الهلال ضد ضمك بهدفين دون رد، ليزيحه عن الصدارة، ويهديها لفريق الاتحاد الذي فاز على الفتح بثلاثية دون رد، ويأمل فريق الشباب في تحقيق الفوز ضد النصر، واقتناص ثلاث نقاط ستؤهله للمركز الثاني في جدول الترتيب، بينما النصر يأمل في مواصلة التقدم للأمام في ظل ترتيبه المتأخر حالياً، وينطلق موعد مباراة النصر والشباب اليوم في السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

النصر في مهمة صعبة خارج الديار ضد النصر ساعياً لتحقيق الفوز، وإيقاف نزيف النقاط، بعد أن فشل في العودة لمسار الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي في كافة البطولات، بآخر مبارياته ضد فريق الفيحاء، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم سامي النجعي بهدف مبكر للنصر بعد ربع ساعة من بداية المباراة، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض فريق الفيحاء من إدراك التعادل قبل نهاية المباراة بست دقائق عن طريق مالك سعد، ليواصل فقدان النقاط، بعد الخسارة ضد الاتفاق في الجولة قبل الماضية على ملعبه ضد الاتفاق بهدف دون رد، بعد توديعه دوري أبطال آسيا ضد الهلال بالخسارة في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف وحيد.

الشباب يأمل في تحقيق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري السعودي، حين يلاقي النصر في مباراة صعبة، يتسلح فيها الليوث بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آخر مبارياته ضد الطائي بثلاثة أهداف دون رد سجلها كلاً من كارلوس جونيور، حسين القحطاني، والنيجيري إيغالو هداف الدوري السعودي، ليتقنص الشباب ثلاث نقاط هامة، ترفع رصيده إلى 18 نقطة من خوض عشر مباريات، حقق فيها خمس انتصارات، وتعادل في ثلاث، وخسر مبارتين.

جدول ترتيب الدوري السعودي الآن

الجمعة 5 نوفمبر 2021.

5:50 بتوقيت مكة المكرمة، فلسطين، اليمن، قطر، والعراق.

6:50 بتوقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

4:50 بتوقيت مصر.

3:50 بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد النصر

عبر قناة ssc sports 1 SD/ HD على عرب سات: تردد 12418، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500، القمر الصناعي بدر 6.

معلق مباراة النصر ضد الشباب: فهد العتيبي عبر الإتش دي، ومحمد الخامسي عبر الإس دي.

موعد مباراة النصر والشباب اليوم