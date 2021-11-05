كشف الأسرار.. مكالمة من "3 كلمات" حسمت مصير رونالدو

كشفت تقارير إعلامية الدور الذي لعبه أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، في انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى "الشياطين الحمر"، بدلا من مانشستر سيتي.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن مكالمة من "3 كلمات" حسمت مصير رونالدو، بعد مغادرته يوفنتوس الإيطالي.

وكان "الدون" قرر الرحيل عن "السيدة العجوز" قبل حوالى أسبوع من نهاية فترة الانتقالات، ليدخل فريق مانشستر سيتي على الخط.

وذكرت تقارير آنذاك أن اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 36 عاما بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لـ"السيتي".

هذه التقارير المتواترة جعلت فيرغسون يتصل شخصيا برونالدو، وقال له بالحرف "لا تنضم إلى سيتي"، ثم أنهى المكالمة مباشرة.

وأوضح "ديلي ستار" أن مكالمة "الشخصية الأيقونية" لمانشستر يونايتد كان لها تأثير كبير على قرار رونالدو.

وكان رونالدو قد رحل عن ملعب أولد ترافورد في عام 2009 في صفقة قياسية عالمية آنذاك بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني إلى ريال مدريد الإسباني.