"نرعاك في مصر".. مبادرة عالمية من عاصمة الطب بالصعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر عن التجهيز للمبادرة العالمية التي تختص بالسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، والترويج لها خلال الأحداث العالمية التي تحدث في محافظة الأقصر.

وأكد مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أحمد السبكي: "على مدار أيام الاحتفالات سيتواجد فريق مركزي من الهيئة على أرض الواقع، للترويج للمبادرة باعتبار أنّ محافظة الأقصر عاصمة الطب في جنوب الصعيد".

أحداث عالمية

وتشهد الأقصر خلال الأيام المقبلة حدث عالمي يترقبه العالم وهو افتتاح طريق الكباش الأثري، ويوم المدن العالمي الذي عقد مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والثقافة، لتقرر الهيئة استغلالهم باعتبارهم فرصة ذهبية لجذب السياح الأجانب إلى مصر.

ويقول مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر أحمد محمود: "وفقًا لتوجيهات أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية تسعى الهيئة لوضع مصر على مقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية ومنافسة الأسواق، عن طريق تقديم خدمات طبية متطورة وبمستوى إقامة فندقي فاخر للسائحين داخل المستشفيات التابعة للهيئة".

وتابع محمود في حديثه مع موقع "دوت الخليج": "تهدف الهيئة العامة للرعاية الصحية لجعل مدينه الأقصر نواة للسياحة العلاجية في مصر، لما تتمتع به من مقومات تجعلها تتقدم على مثيلاتها من حيث التنوع الحضاري والثقافي ووجود أهم الآثار بها، بالإضافة إلى وجود مطار دولي، علاوة على توسطها بين المحافظات السياحية الأخرى مثل أسوان والبحر الأحمر".

وأشار مدير إدارة تنمية الأعمال بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر إلى أن "تمتلك مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية العديد من الإمكانات في المجال الطبي والتي تجعلها على قدر التنافسية مع المراكز الطبية العالمية".

خطة طموحة نحو العالمية

وكان رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر قد أكد أنّ "الهيئة لديها خطة طموحة مُتسقة مع رؤية القيادة السياسية، لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية وجعل مستشفيات الهيئة مقصدًا للعلاج، وذلك بتطوير المفهوم الحالي من سياحة الاستشفاء إلى سياحة العلاج، ونأمل في المستقبل القريب أن يأتي وافدين أجانب لمصر بغرض العلاج، مثلما يأتون بغرض التمتع بالآثار الفرعونية والطبيعة الخلابة".

ونوّه: "الوضع العالمي حاليًا يعد نقطة قوة لصالح مصر في استقطاب السائحين من كل بلدان العالم بغرض العلاج، لاسيما بعد تأثر الأنظمة الصحية في عدد كبير من دول العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد، في ظل تماسك النظام الصحي المصري".

وحول تجهيز المستشفيات أوضح مدير إدارة تنمية الأعمال بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر: "تم التجهيز بأحدث الأجهزة الطبية المتقدمة داخل غرف العمليات والمعامل ومراكز الأشعة، علاوة على توافر بنية تحتية حديثة ومتطورة داخل مباني المستشفيات وذلك وفقًا للمعاير الدولية".

وأكمل محمود في حديثه مع موقع "دوت الخليج": "تعمل الهيئة على فرض تواجدها القوي في قطاع السياحة العلاجية وزيادة تواجدها في المواقع الاستراتيجية لخدمه السائحين الأجانب ويظهر ذلك جليًا بعدما تم الانتهاء مؤخرًا من تجهيز وتركيب مكتب للسياحة العلاجية بمطار الأقصر الدولي لتسويق الخدمات الطبية للسائحين الوافدين إلى الأقصر".

الإسعاف الطائر والنهري

ونوّه: "هناك خطط قيد التنفيذ لتغطية جميع المواقع السياحية والمنشآت الفندقية بشقيها، وكذلك المواقع الأثرية واستحداث خدمات أخرى مثل الإسعاف الطائر والإسعاف النهري".

في الوقت نفسه، يقول أشرف طارق عضو منظمة السياحة العالمية إنّ "مصر تحتوي على العديد من المستشفيات والمراكز الكبيرة التي تهتم بالفحص والتجهيزات الطبية الحديثة، والتي لها دور كبير في إجراء العمليات الجراحية الخطيرة، بجانب امتلاك الكوادر الطبية المتميزة الذين يقومون بتلك العمليات على أعلى مستوى من الدقة".

وتابع طارق في حديثه مع موقع "دوت الخليج: "التأمين الصحي الشامل ساعد كثيرًا في تواجد مصر على ساحة السياحة العلاجية على المستوى العربي والعالمي، بجانب كون مصر من أقل الوجهات السياحية تكلفة على مستوى العالم".

الينابيع الكبريتية والرمال السوداء

ونوّه: "تحتوي مصر بجانب القلاع الطبية الحديثة من مستشفيات وأطباء على العديد من الأماكن التي تقدم السياحة العلاجية الطبيعية، وهو ما يجعل السائح القادم للعلاج لديه جهات عديدة ليختار الخدمة التي يراها مناسبة، كل ذلك يعطي التميز لمصر، ويُدخل العملة الصعبة، فالسائحين يهتمون بالذهاب إلى المدن المصرية التي تحتوي على العديد من المراكز الشفائية التي تستخدم العلاج البديل من الينابيع الكبريتية والعلاج بالرمل الأسود وخلافه".

وأشار عضو منظمة السياحة العالمية: "لو نظرنا إلى الواحات البحرية والعين السخنة على سبيل المثال فيوجد فيهم أكثر من 400 عين للمياه المعدنية والكبريتية الدافئة والباردة، والعديد من الأبحاث تحدثت عن قيمتها الطبية في علاج أمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية، وفي سفاجا توجد الرمال التي تحتوي على 3 عناصر مشعة غير ضارة (البوتاسيوم - اليورانيوم - الثوريوم) مع كمية مرتفعة من أملاح الذهب، والتي تساعد في علاج أمراض الروماتويد والارتشاح المفصلي والصدفية".

وأنهى طارق حديثه مع موقع "دوت الخليج": "عدد كبير من الأماكن في مصر يوجد فيها أماكن طبية علاجية فريدة ولا يوجد مثيل لها في العالم، والاهتمام بتلك الأماكن وعمل حملة كبرى لتوضيحها للسائحين سيزيد من فرص الاهتمام بها أكثر، وسيخلق فرص عمل أكثر، بجانب أنها ستعيد شيوخ العاملين في المجال مرة أخرى للعمل والإبداع وتقديم الخدمة".