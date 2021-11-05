ارتفاع عدد القتلى جراء انهيار مبنى فى نيجيريا إلى 43 شخصا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الجمعة، عن المسئول "سيجون أكاندى" قوله: "إن الحصيلة ارتفعت عقب انتشال جثث سبعة أشخاص من تحت أنقاض المبنى المنهار"، مشيرا إلى أنه لم يتم انتشال أشخاص أحياء.

وأضافت القناة أنه لم يتم تحديد عدد الأشخاص الذين لازالوا فى عداد المفقودين، إلا أن أحد عمال البناء فى موقع الحادث قدر أن 100 شخص كانوا يعملون هناك عندما انهار المبنى يوم الإثنين الماضى، الأمر الذى يعنى أنه ربما لا يزال هناك 48 شخصا فى عداد المفقودين.