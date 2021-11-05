الفاتيكان: البابا فرانسيس يبدأ زيارة إلى اليونان وقبرص الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضاف الفاتيكان حسبما ذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية أن البابا فرانسيس سيزور مدينة "لارنكا" فى قبرص خلال الفترة من 2 حتى 4 ديسمبر المقبل، وذلك قبل التوجه إلى اليونان إذ سيزور العاصمة "أثينا" وجزيرة "ليسبوس" من 4 حتى 6 ديسمبر المقبل.

وأكد مسؤولون قبارصة أن البابا سيجرى محادثات مع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس وسيكون فرانسيس هو البابا الرومانى الكاثوليكى الثانى الذى يسافر إلى الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وسافر البابا فرانسيس سابقا إلى ليسبوس فى عام 2016 لتسليط الضوء على محنة اللاجئين. وأحضر معه 12 مسلما سوريا إلى إيطاليا على متن طائرته المستأجرة بعد زيارة عاطفية.