الإمارات تُصادق على إعلان قادة جلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضى

جدة - نرمين السيد - صادقت دولة الإمارات على إعلان قادة جلاسكو "COP26" بشأن الغابات واستخدام الأراضى، والذى يلزم الدول بالتعاون والعمل الجماعى لوقف فقدان الغابات وإعادة تأهيلها وتدهور الأراضى بحلول 2030، وتحفيز الحراك العالمى نحو التنمية المستدامة.





وقالت وزيرة التغير المناخى والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيرى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية: "إن فقدان الغابات وتدهور الأراضى يمثل أحد التحديات المهمة للمجتمع الدولى، إذ يهدد تفاقمه بفقدان الخدمات التى تقدمها النظم البيئية الحيوية مثل توفير موائل طبيعية للتنوع البيولوجى، وأحواض طبيعية لتخزين الكربون لدعم العمل المناخى".

وأضافت أن الإمارات انطلاقا من إيمانها بأن تعزيز التعاون والتنسيق الدولى يرفع القدرة على مواجهة كل التحديات، صادقت على إعلان القادة بشأن الغابات واستخدام الأراضى، وستعمل بالتعاون مع باقى الدول المؤيدة للإعلان على الحد من هذا الفقد وتعزيز جهود الحفاظ على الغابات والاستخدام المستدام للأراضى.

وفى إطار مكافحة تدهور الأراضى، تعزز دولة الإمارات نظمها البيئية الكربونية الزرقاء (النباتات الساحلية مثل غابات القرم "المانغروف" والمستنقعات المالحة ومروج الأعشاب البحرية)، وتقوم الدولة بزراعة أشجار القرم "المانغروف" بشكل استباقى والتى تعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتنمية المخزون الطبيعى للكربون وتعزيز المرونة البيئية، بالإضافة إلى ذلك تقدم أشجار القرم "المانغروف" خدمات بيئية تساعد فى الحد من تأثير التغيرات المناخية وتوفير موائل طبيعية لتعزيز التنوع البيولوجى.

وتحقيقا لهذا الهدف، وضمن تقريرها الثانى للمساهمات المحددة وطنيا تعهدت دولة الإمارات بتوسعة مساحة غابات القرم "المانغروف" عبر زراعة 30 مليون شجرة قرم بحلول 2030.