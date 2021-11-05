لافروف يترأس الوفد الروسى فى المؤتمر الدولى حول ليبيا بباريس

جدة - نرمين السيد - وقال ممثل السفارة الروسية لدى فرنسا لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "سيترأس وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، الوفد الروسى فى المؤتمر الدولى حول ليبيا فى باريس فى 12 نوفمبر 2021". وينظم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا فى 12 نوفمبر قبل شهر من انتخابات عامة تهدف إلى طى صفحة عقد من النزاع فى هذا البلد.

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