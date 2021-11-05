الأردن وإسبانيا يؤكدان أهمية التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفى اليوم الجمعة، التحضيرات الجارية لعقد المنتدى الإقليمى السادس لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة الأردن والأتحاد الأوروبى، وباستضافة من إسبانيا، والمزمع عقده فى التاسع والعشرين من الشهر الجارى فى برشلونة.
كما أّكدا أهمية الاجتماع الوزارى، الذى ُسيعقد بعد ظهر نفس اليوم، لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى مع نظرائهم من دول الجوار الجنوبى الشريكة للاتحاد الأوروبى فى إطار "وثيقة الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار الجنوبى".
وأتفق الوزيران على عقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين المملكة وإسبانيا فى العاصمة مدريد.
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