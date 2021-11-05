العراق.. اشتباكات عنيفة بين أنصار الخاسرين فى الانتخابات والأمن

جدة - نرمين السيد - وأضافت العربية خلال صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": إصابات واختناقات جراء الاشتباكات بين الأمن وأنصار الأحزاب الخاسرة للانتخابات، موضحة أن خلية الإعلام الأمنى العراقية نفت إغلاق جسرى السنك والجمهورية.

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