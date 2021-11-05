موسكو: الوضع الوبائى بات أسوأ فى 10 أقاليم روسية خلال الأسبوع الأخير

جدة - نرمين السيد - وقالت جوليكوفا فى تصريح اليوم الجمعة:" يجب زيادة التطعيم ووقف تزوير الوثائق المتعلقة بعملية التلقيح لأن انتهاء الجائحة فى روسيا يعتمد على ذلك".

وكانت روسيا سجلت اليوم انخفاضا طفيفا فى عدد الوفيات اليومية إثر الإصابة بالفيروس التاجى "كوفيد-19" مقارنة باليوم السابق بواقع 1192 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 244 ألفا و447 شخصا.

وذكر المركز الروسى لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد فى بيان أنه تم تسجيل 40 ألفا و735 إصابة جديدة بالفيروس التاجى خلال الــ 24 ساعة الماضية، بارتفاع عن اليوم السابق (40217 إصابة)، ليصل إجمالى الإصابات فى عموم روسيا إلى 8 ملايين و714 ألفا و595 إصابة.

وأشار البيان إلى أن العدد الأكبر من الإصابات اليومية تم تسجيله فى العاصمة الروسية موسكو بــ 6407 إصابات،تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ 3363 حالة إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحى موسكو 2835 إصابة.

وأوضح بيان المركز الروسى لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد أن 28 ألفا و605 أشخاصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين إلى 7 ملايين و505 آلاف و971 شخصا.