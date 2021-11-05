نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في برنامج ترصد بسلطنة عمان. في المقال التالي
خطوات التسجيل في برنامج ترصد في سلطنه عمان, حيث يعتبر برنامج ترصد واحد من أهم البرامج التي أطلقتها وزاره الصحة في سلطنه عمان من اجل توفير المعلومات الكافية للأشخاص والخاصة بجائحه كورونا, وذلك حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها بشكل سهل ويسير, وذلك حتي يتم أخذ الاحتياطات والإجراءات المتبعة الصحية لتجنب الإصابة بهذا المرض, نظرا لأهمية هذا البرنامج لابد ان يقوم جميع الأشخاص بتحميل هذا التطبيق والتسجيل بداخله حتى يمكنهم الاطلاع على اَخر تحديثات والمعلومات الخاصة بفيروس كورونا.
التسجيل في برنامج ترصد بسلطنة عمان.
يستطيع الآن أي شخص داخل سلطنه عمان او خارجها ان يقوم بتحميل تطبيق ترصد الخاص بوزارة الصحة العمانية لنقل اَخر التحديثات الخاصة بفيروس كورونا.
- يمكنك تحميل تطبيق ترصد من احدي الجهتين, وهما الدخول على موقع وزاره الصحة العمانية والتحميل منها او الدخول على جوجل بلاي او ابل ستور لتحميل التطبيق من خلالها.
- يتم الدخول على التطبيق ثم ادخل رقم الهاتف الخاص بك في المكان المحدد له.
- سوف يقوم التطبيق بإرسال لك رسالة نصيه تحتوي على الرقم السري الخاص بك لتسجيل الدخول داخل التطبيق.
- قم بنقل الرقم السري الذي تم إرساله لك على الجوال.
- ثم النقر على خيار تسجيل.
- الآن يمكنك استخدام التطبيق كيفما تشاء وقتما تشاء.
الخدمات المقدمة من برنامج ترصد في سلطنه عمان.
يقدم برنامج تصدر الكثير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة في سلطنه عمان, ومن ضمن الخدمات المقدمة من تطبيق ترصد.
- خدمه الاطلاع على الصفحة الرئيسية الخاصة بوزارة الصحة العمانية على تويتر.
- خدمه الاطلاع على المعلومات والتعليمات الخاصة بالأخبار المستجدات عن فيروس كورونا.
- خدمه طرح الأسئلة ويتم الإجابة عليها من خلال إجابات طبية صحيحه.
- إمكانية تقديم أي شخص بلاغ في حالة ظهور أعراض كورونا عليه.
- تقديم فيديوهات خاصه بالتوعية بالإصابة بفيروس كورونا.
- يقدم تطبيق خدمه تسمى ربوت الدردشة وهي خدمه تقوم من خلالها تقديم الأسئلة وسوف يقوم الربوت بالإجابة عليها بشكل صحيح وطبي.
- كما يوجد خدمة داخل التطبيق تسمي بخدمة الخارطة التفاعلية لجميع ولايات سلطنة عمان ومجلس التعاون الخليجي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية التسجيل في برنامج ترصد بسلطنة عمان. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.