كيفية التسجيل في برنامج ترصد بسلطنة عمان.

خطوات التسجيل في برنامج ترصد في سلطنه عمان, حيث يعتبر برنامج ترصد واحد من أهم البرامج التي أطلقتها وزاره الصحة في سلطنه عمان من اجل توفير المعلومات الكافية للأشخاص والخاصة بجائحه كورونا, وذلك حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها بشكل سهل ويسير, وذلك حتي يتم أخذ الاحتياطات والإجراءات المتبعة الصحية لتجنب الإصابة بهذا المرض, نظرا لأهمية هذا البرنامج لابد ان يقوم جميع الأشخاص بتحميل هذا التطبيق والتسجيل بداخله حتى يمكنهم الاطلاع على اَخر تحديثات والمعلومات الخاصة بفيروس كورونا.

التسجيل في برنامج ترصد بسلطنة عمان.

يستطيع الآن أي شخص داخل سلطنه عمان او خارجها ان يقوم بتحميل تطبيق ترصد الخاص بوزارة الصحة العمانية لنقل اَخر التحديثات الخاصة بفيروس كورونا.

يمكنك تحميل تطبيق ترصد من احدي الجهتين, وهما الدخول على موقع وزاره الصحة العمانية والتحميل منها او الدخول على جوجل بلاي او ابل ستور لتحميل التطبيق من خلالها.

يتم الدخول على التطبيق ثم ادخل رقم الهاتف الخاص بك في المكان المحدد له.

سوف يقوم التطبيق بإرسال لك رسالة نصيه تحتوي على الرقم السري الخاص بك لتسجيل الدخول داخل التطبيق.

قم بنقل الرقم السري الذي تم إرساله لك على الجوال.

ثم النقر على خيار تسجيل.

الآن يمكنك استخدام التطبيق كيفما تشاء وقتما تشاء.

الخدمات المقدمة من برنامج ترصد في سلطنه عمان.

يقدم برنامج تصدر الكثير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة في سلطنه عمان, ومن ضمن الخدمات المقدمة من تطبيق ترصد.