الرخصة المهنية المحدثة للمعلمين وضوابطها ، يبحث العديد من المعلمين للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين ، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة عن ضوابط الرخصة المهنية المحدثة للوظائف التعليمية ، حيث قامت بفتح باب التسجيل للحصول على الرخصة المهنية عبر الخطوات الإجرائية المتبعة على الموقع الرسمي للهيئة ، وأوضحت الهيئة أن للرخصة المهنية 4 مستويات ، تشمل ، رخصة معلم ، ومعلم ممارس ، ومعلم متقدم ، ومعلم خبير ، وأشارت الهيئة أن الرخصة تكون سارية لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها ، حيث يجوز تقديم طلب تجديد الرخصة المهنية خلال السنة الأخيرة من المدة ، ويتم إجراء تجديد الرخصة وفق ضوابط خاصة تحددها الهيئة ، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا ، وكذلك سنتعرف علي شروط الحصول علي الرخصة ، من خلال السطور التالية.

الرخصة المهنية المحدثة للمعلمين وضوابطها

تعتبر الرخصة المهنية من أهم الوثائق للعاملين بالتعليم في السعودية ، حيث لا يتم إصدارها إلا لحاملي المؤهلات التعليمية والتربوية ، وفق مستويات محددة وخلال فترات زمنية معينة ، وقد حددت الهيئة عدة ضوابط للرخصة المهنية للمعلمين ، وتتمثل هذه الضوابط في الآتي :

ضرورة الحصول على مؤهل مناسب يتوافق مع الاشتراطات التي تضعها الجهات المختصة.

يكون المتقدم استوفى سنوات الخبرة المحددة لكل درجة وظيفية.

أن تتوفر اختبارات مهنية سواء الاختبارات التربوية أو الاختبارات التخصصية ، على أن تكون هذه الاختبارات سارية.

لا يكون قد مر أكثر من 12 شهر على نتيجة الاختبارات المهنية قبل التقدم للحصول على الرخصة المهنية.

يستطيع من اجتاز اختبار كفايات المعلمين سواء العام أو التخصصي الاستفادة منها أو إحداها في إصدار الرخصة بحد أقصى نهاية عام 2023.

تحقيق الدرجة المطلوبة لكل اختبار ولكل مستوي.

يمكن تقديم طلب ترقية الرخصة من مستوى لأعلى عند توفر شروط المستوى المطلوب للترقية.

مراحل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين

يتضمن إصدار الرخصة المهنية ثلاث مراحل منها ما يلي :

أولا دخــول المتقــدم للنظــام الإلكترونــي للرخــص المهنيــة والتســجيل فــي الاختبارات المهنيــة.

تقوم الهيئــة بالتحقق مــن صحــة كافــة بياناتــه الشــخصية والمهنيــة ، وإجراء الاختبارات المهنية التي تنتهي بإعلان نتائجها.

التقدم بطلـب إصـدار الرخصة وفـق المسـتوى الـذي تحققـت فيـه كافـة الاشـتراطات ومن ثم إصدارها من قبل الهيئة.

تكاليف الحصول علي الرخصة ، ومتي يتم إيقافها أو تعليقها

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن المقابل المالي لكل اختبار هو 100 ريال سعودي ، ونفس القيمة مقابل إصدار الرخصة المهنية أو ترقيتها ، حيث يتم إيقاف أو تعليق الرخصة في حالة المعلمين المبعدين عن مزاولة المهنة ، أو في حالة إصدار الرخصة ببيانات غير صحيحة أو غير موثوقة ، على أن يُشكل رئيس الهيئة أو مـن يفوضـه لجنـة أو أكثـر لا يقل عدد أعضائها عن 3 أعضاء للنظـر فـي مخالفـات أحـكام هـذه الضوابـط.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

تضمنت الضوابط الجديدة مراحل إصدار الرخصة كما سبق ذكرها ، بثلاث مراحل تبدأ من التسجيل في الاختبارات المهنية من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب ، يتم المراجعة من خلال الهيئة علي كافة البيانات الشخصية والمهنية للمعلم أو المعلمة ، أما المرحلة الثانية فهي اجتياز الاختبار وتنتهي بإعلان النتائج ، لتبقى المرحلة الثالثة وهي التقديم للهيئة بطلب إصدار الرخصة وفقاً للمستوى الذي حقق فيه كل الاشتراطات.