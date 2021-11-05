هاتفيا.. الرئيسان السورى والصينى يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السورية أنه جرى خلال الاتصال التأكيد على الأهمية الكبيرة التى يوليها الجانبان السورى والصينى لتطوير هذه العلاقات، حيث اعتبر الرئيس الأسد أن العلاقة مع الصين محورية ومهمة من أجل دعم الشعب السورى فى صموده ضد الإرهاب، وفى وجه الحصار الذى أضر بشكل كبير بمختلف جوانب حياته.
وأكد الأسد حرص سوريا على تطوير العلاقة بين المؤسسات الحكومية فى البلدين خاصة مع تحسن الوضع الأمنى فى أغلب المناطق وبنفس الوقت الانضمام لمبادرة الحزام والطريق التى تشكل طريقا للاقتصاد والتنمية وأسلوبا جديدا فى تعامل الدول مع بعضها من أجل ربط المصير المشترك للشعوب وللبشرية.
من جانبه، أكد الرئيس شى جين بينغ أن بلاده مستعدة لبذل الجهود من أجل تعزيز التعاون الودى بين البلدين وتحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة، وأن الجانب الصينى يدعم بكل ثبات الجهود السورية لإعادة الإعمار والتنمية، مرحبا بمشاركة الجانب السورى فى مبادرة الحزام والطريق.
وعبر عن حرص الصين على تعزيز التعاون مع الجانب السورى فى مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وفى مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجانب الصينى سيمنح سوريا فى المرحلة القادمة دفعة جديدة من اللقاحات والمعدات الطبية لمساعدتها فى السيطرة على الجائحة.
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