المجر: مستعدون لفتح الممرات أمام اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة إذاعية، اليوم الجمعة، قال أوربان: "إذا كنتم بحاجة إليهم.. فخذوهم"، مضيفًا أنه يتوقع بأن المتحورات المختلفة من فيروس كورونا يجلبها المهاجرون، إلا أنه لم يقدم أى دليل على ذلك.
وكان أوربان، الذى يحكم المجر منذ عام 2010، حدد شروطًا تصعب عملية التقدم بطلب الحصول على اللجوء فى بلده لأى شخص. كما أمر فى 2015، بإقامة سياج حديدى على الحدود الجنوبية مع صربيا المجاورة.
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