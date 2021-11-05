فرنسا: إنقاذ أكثر من ألف مهاجر فى قناة المانش الإنجليزية خلال يومين فقط

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة باسم مقاطعة شيربورج البحرية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن خدمات الإنقاذ الفرنسية فى قناة المانش الإنجليزية أنقذت أكثر من ألف مهاجر بين يومى الإثنين والأربعاء من الأسبوع الماضى، عندما كانوا يحاولون دخول إنجلترا سرًا.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، أوضحت الإدارة البحرية لقناة المانش وبحرالشمال فى بيان لها، أنه بين ليل الثلاثاء إلى الأربعاء فقط، جرت 22 عملية لإنقاذ 779 شخصًا تم انتشالهم من القوارب التى كانوا يحاولون الوصول على متنها إلى إنجلترا، لافتة إلى أنه تم نقلهم إلى الساحل الفرنسى.

وأضاف البيان أنه ظهر ثلاثة أشخاص على الشاطئ فى بلدة ويسان الفرنسية، صباح أمس الخميس، بالقرب من قارب دخلت إليه المياه، وتوفى أحدهم، بينما نُقل الاثنان الآخران إلى المستشفى.

كما أشار البيان إلى وفاة مهاجر أول أمس الأربعاء، بعدما تم إنقاذه من قارب فاقدًا للوعى، فيما لا يزال آخر فى عداد المفقودين منذ ذلك الحين.

وبحسب السجلات الفرنسية، شهدت الأشهر العشرة الأولى من العام الجارى 2021، محاولة 24 ألفًا و655 شخصًا لعبور قناة المانش الإنجليزية بشكل غير قانونى، بغية الوصول إلى بريطانيا، وذلك مقارنة بـ 9551 شخصًا طوال العام الماضى 2020.