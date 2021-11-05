هونج كونج تتوقع إعادة فتح الحدود مع الصين فى فبراير

جدة - نرمين السيد - وقالت لام لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية إن الأمر الأكثر إلحاحا هو أن يتمكن مجتمع الأعمال فى هونج كونج من القيام برحلات تجارية إلى البر الرئيسى دون الخضوع للحجر الصحى.

وعلى الرغم من عدم تسجيل أى حالات إصابة محلية بفيروس كورونا فى الأشهر الأخيرة، شددت السلطات فى هونج كونج قواعد الحجر الصحى لإقناع بكين بالسماح بالسفر عبر الحدود.

وتحذو هونج كونج حذو بكين فى الإبقاء على قيود السفر الصارمة، على عكس الاتجاه العالمى للانفتاح والتعايش مع فيروس كورونا.

وحذرت مجموعات الضغط التجارية الدولية من أن هونج كونج قد تفقد المواهب والاستثمار، فضلا عن كونها أرضية تنافسية لمراكز مالية منافسة مثل سنغافورة، ما لم تخفف قيودها على السفر.

وأكدت لام مرارا إن فتح الحدود مع الصين، المصدر الرئيسى للنمو فى هونج كونج، من أولويات أجندتها.